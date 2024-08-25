Fred'den Rizespor'a şık gol

Haber Merkezi
Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ise harika bir gol atıldı.
Sakatlığını atlatan ve ilk 11'e geri dönen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, kaydettiği şık golle beğenileri topladı.
FRED'DEN KLAS GOL
Dakikalar 15'i gösterdiğinde Fred, sağ çaprazda ceza sahasının uzağından yakın köşeye sert vurdu, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi sonrasında top uzak köşeden ağlarla buluştu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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