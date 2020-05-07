Fredrik Gulbrandsen karantina sürecini değerlendirdi Koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlatan Başakşehirli futbolcu Fredrik Gulbrandsen, "Kız arkadaşımla evde 2 sıkıcı ay geçirdim" dedi.

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Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Başahşehir forması giyen Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin koronavirüs sürecini değerlendiren 27 yaşındaki futbolcu, Norveç'e dönmek için ise kulüpten izin alamadığını belirtti.

''EVDE İKİ SIKICI AY GEÇİRDİK''

Ligler için erteleme kararı alınmasının ardından ülkesine dönmek istediğini, ancak Başakşehir Kulübü'nün izin vermediğini söyleyen Gulbrandsen, kız arkadaşının da hava trafiğinin kapanması nedeniyle İstanbul'da kaldığını ifade etti.

Norveçli futbolcu, ''Evime gitme izni alamadım yani 2 sıkıcı ay geçirdim. Kız arkadaşımın da planı dönmekti, ancak hava trafiği kapandı ve karantina karşımıza çıktı. Apartmanda kalmak zorundaydık.'' dedi.

Gulbrandsen'in sevgilisinin ise; Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in yakın arkadaşı olan Malene Pedersen olduğu öğrenildi.