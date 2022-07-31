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Fredrik Midtsjö kimdir, nereli ve kaç yaşında? Galatasaray ile anlaştı mı?

Fredrik Midtsjö kimdir, nereli ve kaç yaşında? Galatasaray ile anlaştı mı?

Galatasaray'ın transfer etmeye yakın olduğu Fredrik Midtsjö sosyal medyada gündem oldu.Fredrik Midtsjö'nün kim olduğu ve kariyeri merak uyandırdı.İşte merak edilen kariyeri..