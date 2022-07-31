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Fredrik Midtsjö kimdir, nereli ve kaç yaşında? Galatasaray ile anlaştı mı?
- 31.07.2022 - 14:48
Galatasaray Fredrik Midtsjö transferi için Hollanda ekibi Az Alkmaar ile anlaşmaya çok yakın.Bu haberin ardından Fredrik Midtsjö'nün kariyeri merak konusu oldu.
Futbolseverler Fredrik Midtsjö hakkında araştırma yapmaya başladı.Fredrik Midtsjö nereli, kaç yaşında ve hanig takımlarda oynadı gibi sorular gündeme geldi.İşte Fredrik Midtsjö'nün hayatı ve kariyeri..
Fredrik Midtsjö kimdir?
Fredrik Midtsjö 11 Ağustos 1993 tarihinde Norveç'te dünyaya geldi.Fredrik Midtsjö profesyonel futbol kariyerine 2010 yılında Norveç ekibi Rosenborg'da başladı.
Rosenborg'dan 2012 yılında Ranheim takımına kiralanan orta saha oyuncusu 2014 yılında ise Sandnes Ulf takımında kiralık olarak forma giydi.
Rosenborg'da 96 maça çıkıp 12 gol kaydeden Fredrik Midtsjö 2017 yılında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a transfer oldu.2017'den bu yana Hollanda'da futbol hayatını sürdüren Fredrik Midtsjö AZ Alkmaar formasıyla çıktığı 148 maçta 5 gollük katkı sağladı.
Fredrik Midtsjö 11 kez Norveç milli takımının formasını giymiştir.