Fuat Çapa: Bu sezonki hedefimiz halen daha ligde kalmak Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, "Türkiye'de hedefler 3 haftada, 4 haftada veya 5 haftada çok değişebiliyor ama bizim bu sezonki hedefimiz halen daha ligde kalmak" dedi.

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AA

Süper Lig'in son haftalarında aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralara doğru tırmanan Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Türkiye'de hedeflerin 3 haftada, 4 haftada veya 5 haftada çok değiştiğini ancak kendilerinin bu sezonki hedefinin sadece ligde kalmak olduğunu söyledi.

Çapa, AA muhabirine, teknik direktör Markus Gisdol ile birlikte göreve geldiklerinde takımın bir puanla ligin dibinde yer aldığını hatırlattı.

"Takım ruhunu oluşturduk"

Süper Lig'e 11 yıl aradan sonra çıkan Samsunspor'un yeni bir takım oluşturduğunu kaydeden Çapa, şu şekilde konuştu:

Yeni bir takım kurduğunuzda sistemin oturması belirli bir zaman alır. Türkiye ligine her ne kadar kaliteli oyuncular getirseniz de adapte olmak bir süreç istiyor. Biz bunları gözden geçirip, onun analizini yapıp, eksiklerimizin ne olduğunu belirleyip onlara göre planlar yaptık. Öncelikle tabii ki kadro istikrarını korumayı amaçladık ve fiziksel olarak takımın gelişimini sağladık. İlk 30 dakika içinde yediğimiz golleri mümkün olduğu kadar öteleyerek takımın saha içindeki direncini yükselttik. Tabii diğer taraftan da takım birlikteliğini ve takım ruhunu oluşturduk. Yani bunlar önemli etkenlerden biriydi.

"Her rakibe göre ayrı bir şekilde takımı hazırladık"

Teknik direktör Markus Gisdol'un göreve gelir gelmez önde basan, rakibi hataya sürükleyen bir oyun sistemine geçiş yaptığını vurgulayan Çapa, şu ifadeleri kullandı:

Bu, hocamızın belirlemiş olduğu bir oyun felsefesiydi. Oyunculardan beklentisi vardı. Bu oyun bizi belirli bir süre çok iyi bir şekilde götürdü. Ancak daha sonra şunu gördük ki bizim ligde mücadele edeceğimiz takımlara veyahut da bizim seviyemizde ligde kalma mücadelesi veren takımlara karşı zordu. Yani sorunlar yaşadığımızı gördük. Pendikspor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü maçları bunlardan bazıları. Tekrar ikinci bir analiz yaptığımızda da yeni bir oyun sistemine geçtik. Yani biraz rakibe göre de oynamamız gerekti. Çünkü o bizi daha çok sonuçlara götürecekti ve daha iyi sonuçlar elde edebileceğimizin sonucuna vardık. Böyle olunca da özellikle 2024 yılıyla birlikte zaman zaman rakibe inisiyatifi bırakarak, zaman zaman biz kendi oyunumuzu oynayarak her rakibe göre ayrı bir şekilde takımı hazırladık ve bunu çok iyi bir şekilde götürdüğümüzü söyleyebilirim.

"Bu sezon ligde kalırsak bizim adımıza çok başarılı bir sezon gelecek"

Çapa, son haftalarda alınan güzel sonuçların ardından taraftarın takımdan beklentisinin de arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Türkiye'de hedefler 3 haftada, 4 haftada veya 5 haftada çok değişebiliyor ama bizim bu sezonki hedefimiz halen daha ligde kalmak. Çünkü 2 maç üst üste mağlup olduğun zaman tekrar 3-4 hafta önce bulunmuş olduğumuz yerleri gösteriyor. Ama 2 hafta galip geldiğimiz zaman da bu sefer değişik bir senaryo oluşuyor. Ama burada ligi 8. sırada veya 10. sırada veyahut da 12. sırada bitirmeniz çok önemli değil. Önemli olan, bir sonraki sezon bitirmiş olduğunuz yerin üzerine koyabilmek. Yani bunları planlamak lazım. Yoksa kısa vadede Süper Lig'e çıkıp başarı yakalayan çok sayıda kulübümüz oldu. Ama bugün çoğu zor şartlarda. Yani kalıcı olmak için doğru adımlar atmak ve zemini sağlam tutmak gerekiyor. Bu sezon ligde kalırsak bizim adımıza çok başarılı bir sezon gelecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)