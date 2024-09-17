Furkan Soyalp, Fernando Muslera'yı orta sahadan avladı

Haber Merkezi
Süper Lig’de 3. hafta oynanması planlanan Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesi sarı-kırmızılıların Young Boys karşılaşması sebebiyle ertelenmişti.
Erteleme maçını 3-1 kazanan Galatasaray, 5. maçında 5. galibiyetini aldı.
FURKAN, ORTA SAHADAN ATTI
Bu müsabakaya ise Gaziantep FK'nın milli futbolcusu Furkan Soyalp'in kaydettiği gol damgasını vurdu.
Dakikalar 81'i gösterdiğinde Furkan, orta sahadan yaptığı şık vuruşla Fernando Muslera'yı geçmeyi başardı.
GOL NASIL GELİŞTİ?
Lucas Torreira'nın top kaybında kontrolü sağlayan Furkan Soyalp, Muslera'nın kalesini terk ettiğini gördü ve orta sahadan attığı muhteşem şutla ağları sarstı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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