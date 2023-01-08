Futbolcu keşfetme mesleği: Scout nedir, nasıl olunur? TFF scouting lisansı...

Futbol terimlerinden biri olan "scout" ve "scouting", meslek olarak merak ediliyor. Peki scout nedir, ne iş yapar? Scouting ne demek? Nasıl scout olunur? İşte futbolca yetenek avcılığı...

Futbol dünyasında en önemli sıçrama noktası "keşfetmek" sayılabilir. Ne kadar yetenekli olursanız olun, sektörden bir profesyonelin radarına girmeyi başaramazsanız, kariyerinize start veremeyebilirsiniz.

Öyle ki, futbolda "yetenek avcısı" ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bugün "scouting" adı verilen, "yetenek izleme, gözlemleme" eylemi, "scout" mesleğini yaratmıştır.

Genellikle derbi maçlarında görev alan scoutlar, yeni yetenekleri keşfetmek adına çalışırlar. Dünyanın en ünlü spor kulüpleri, mutlaka bir scout ekibine sahiptirler.

Peki futbolda scout olmak nedir, nasıl olunur? Scout ne iş yapar? İşte detaylar...

Scout nedir

Altyapılarda oynayan binlerce futbolcu arasından en iyileri nasıl seçilir? Gözlemleyerek...

Scout olmak da oyuncuyu izleyerek yeteneklerini değerlendirmek, keşfedilmemiş yeteneğini görebilmek ve kulübe kazandırmak demektir.

Diğer bir deyişle; Scout, bir futbol kulübünün, oyuncuları veya takımları izlemek için maçlara katılan ve antrenörlere veya menajere geri bildirimde bulunmak için bilgi toplayan çalışandır.

Nasıl scout olunur?

Ülkemizde federasyonların sunduğu birtakım lisans programları gerçekleştiriliyor. Eğer bir sporculuk geçmişiniz yoksa ya da BESYO mezunu değilseniz TFF gözlemcilik kurslarına başvurabilirsiniz.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde düzenlenen scouting eğitimi “Oyuncu Ve Maç İzleme Antrenörlüğü Sertifika Programı” adı altında veriliyor. Eğitime katılım başvurusu yapmak için TFF Grassroots C Lisansı’na sahip olmanız gerekiyor.

Aynı zamanda online scouting sertifika kurslarından da yararlanabilirsiniz. İyi bir scout olmak, kendi yeteneklerinizle harmanladığınızda mümkündür. Eğitimin yanı sıra geçmiş spor bilginiz ve öngörülü olmak önemlidir.

Yetenekleri kriterlere göre değerlendirmek ve sporcunun gelecek vaad edip etmediğine karar verebilmeniz gerekir.