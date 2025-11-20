Futbolda bahis operasyonunda MASAK raporu ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolda bahis soruşturması devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim'de 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıklamasının ardından başlayan 'bahis operasyonu' kapsamında, yeni bir gelişme daha yaşandı.

MASAK RAPORUNDA BAHİS OPERASYONU

Bahis sitelerine üyelikleri bulunduğu belirlenen 152 hakemin, bahis siteleri ile aralarında gerçekleşen para transferleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporuyla ortaya çıktı.

21 MİLYON 778 BİN LİRALIK PARA GİRİŞ-ÇIKIŞI

Aktif olarak bahis oynadığı açıklanan 152 hakemden 147'sinin, 2021-2025 yılları arasında legal yerli bahis sitelerinde yaklaşık 18 bin 278 işlemde 21 milyon 778 bin liralık para-giriş çıkış işlemleri tespit edildi.

AKIN GÜRLEK BİLGİ VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturmasına ilişkin detayları paylaştı.

Başsavcı Akın Gürlek, TFF idari soruşturması harici kendi süreçlerinin ayrı olduğunu vurguladı.

Tanık beyanları, spor yorumcularından, hakemlerden gelen iddiaların olduğunu dile getiren Gürlek, geçmişte oynanan maçlarla ilgili CİMER üzerinden gelen iddiaları değerlendirdiklerini, MASAK raporunun sürece ışık tutacağını söyledi.

"ÜZERİNE GİDİYORUZ"

İlerleyen günlerde yeni bir operasyon yapabileceklerinin altını çizen Gürlek, "Kulüp başkanları, yöneticileri, eski hakemler havuzumuzda yasa dışı bahisle ilgili kim varsa üzerine gidiyoruz." dedi.

147 HAKEMİN BAHİS SİTELERİNE PARA YATIRDIĞI BELİRLENDİ

Federasyonun bildirdiği isimlere bağlı kalmadıklarını aktaran Savcılık, futbolcular ve yöneticiler hakkında bahis için kuvvetli şüpheler olduğu bilgisini paylaştı.

Dosyaya giren MASAK analiz raporunda ise 147 hakemin bazı bahis sitelerine para giriş çıkışları tespit edildiği belirtildi.

TOPLAM İŞLEM SAYISI 18 BİN

Toplam para hareketi 21 milyon 778 bin TL olarak tespit edilirken, toplam işlem sayısı ise 18 bin olarak kayıtlara geçti.

TUTUKLU HAKEM ARSLAN 6 BİN 380 KEZ BAHİS OYNADI

Tutuklu hakem Erkan Arslan'ın 6 bin 380 kez bahis oynadığı ve işlem tutarının toplam 10,5 milyon lira olduğu belirlendi.

HAKEM TUTUKLU YARGILANIYOR, 1'İ ADLİ KONTROLLE SERBEST

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında klasman hakem Nevzat Okat, klasman yardımcı hakem Erkan Arslan, klasman yardımcı hakem Yakup Yapıcı ve klasman yardımcı hakem Ahmet Kıvanç Kader tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. Klasman yardımcı hakem Yasin Şen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da tutuklu olarak yargılanıyor.