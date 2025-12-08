Futbolda bahis soruşturmasında şüpheliler adliye sevk edildi Bahis ve şike soruşturması ile ilgili başlatılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan aralarında çok sayıda yönetici ve futbolcunun da bulunduğu 38 şüphelinin 37’si adliyeye sevk edildi.

Göster Hızlı Özet Bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheliden 37'si adliyeye sevk edildi.

Aralarında futbolcu ve yöneticilerin de bulunduğu bu isimler, Türk futbolunda büyük sarsıntıya neden oldu.

Gözaltındaki Ahmet Çakar'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Türk futbolu bir skandalla sarsılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan aralarında; Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Zorbay Küçük gibi futbol dünyasının önde gelen isimlerinin de yer aldığı 38 şüpheli emniyetteki işlerin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Gözaltına alınan ve rahatsızlığı sebebiyle dün hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar’ın tedavisi ise devam ediyor. Eshspor Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanacak

Emre Sakçı'dan ikinci gümüş madalya

Stanimir Stoilov: Trabzonspor'a karşı hata yapmamanız gerekiyor