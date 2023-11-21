Futbolda dolandırıcılık davasında 2 kişi tahliye edildi Bir banka şubesinde "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu kişilerin dolandırılmasına ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi.

İHA

Futbol dünyasında, milyon dolarlık dolandırıcılık olayı ile ilgili gelişmeler devam ediyor..



Aralarında futbol dünyasından Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen İstanbul Levent'teki özel bir bankada müdür olan Seçil E. hakim karşısına çıktı.

2 sanık tahliye edildi

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada Seçil E. savunmasını yaptı.

Yüksek kâr getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılması iddiasına ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Buse Terim Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera, Arda Turan, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı’nın da bulunduğu 18 kişi ’müşteki’ sıfatıyla yer alırken; Seçil E., Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can’un bulunduğu 7 kişi ise ’şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Güven ilişkisine dayanarak parayı teslim etti

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Levent'teki özel bir bankada müdür olarak çalışan şüpheli Seçil E.'nin, müştekilerden Bülent Çeviker’den kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı değerlendirmesi amacıyla elden aldığı, 3 Nisan’da 3 milyon olarak iade edeceğini bildirdiği, bunun karşılığında da müşteriye yazılı bir evrak verildiği ancak şube müdürüne ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı anlatıldı.

Şüpheli Seçil E.'ye ulaşamayınca durumun bankaya bildirildiğinin aktarıldığı iddianamede, banka tarafından araştırma yapılmaya ve Seçil E.'ye ulaşılmaya çalışıldığı ancak ulaşılamadığı, bu nedenlerden dolayı Seçil E.'nin hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturmaya başlandığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)