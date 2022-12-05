Futbolun efsane ismi Pele'den üzen haber! Sağlık durumu nasıl? Hastalığı ne?

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin kemoterapi tedavisine yanıt vermediği açıklanmıştı. Yıldız futbolcunun sağlığı hakkında yeni açıklama geldi. İşte sağlık durumu...

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ve Pele ismiyle tanınan Edson Arantes do Nascimento, dört kez katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında 12 gol attı ve Brezilya'nın üç Dünya Kupası kazanmasında başrolü oynadı.

Brezilya'nın efsane futbolcusu Pele'nin bağırsak kanseri sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Brezilya'nın basınının, dünkü haberinde Pele'nin kemoterapi tedavisine cevap vermediğini ve palyatif bakıma alındığını duyurmuştu.

Bir yıldan uzun süredir kemoterapi tedavisi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.

82 yaşındaki futbolcunun dün Brezilya basınında sağlık durumunun kötüye gittiği, kemoterapi tedavisine yanıt vermediği açıklanmıştı. Pele'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi.

Pele'nin hastalığı ne?

1 yıldır kanserle mücadele eden Pele’nin, 29 Kasım'da kolon tümörü sebebiyle kemoterapi tedavisin değerlendirilmesi için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sağlık durumu nasıl?

Yıldız futbolcu Pele, sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Dostlarım, herkesi sakin ve pozitif tutmak istiyorum. Güçlüyüm, çok umutluyum ve tedavimi her zamanki gibi uyguluyorum. Aldığım bakım için tüm doktor ve hemşire ekibine teşekkür etmek istiyorum. Tanrı'ya çok inancım var ve dünyanın dört bir yanından sizden aldığım her sevgi mesajı beni enerji dolu tutuyor."