Gabriel Paulista'dan çarpıcı transfer itirafı

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Gabriel Paulista, çarpıcı bir transfer itirafında bulundu.

Tecrübeli futbolcu, İspanyol basınından Relevo'nun sorularına yanıt verdi.

"ENDİŞELİYİZ"

Valencia'da yaşanan sel felaketi hakkında konuşan Brezilyalı isim, şunları dedi:

Ailemle birlikte orada olanlar konusunda biraz endişeliyiz. Uzun yıllar orada yaşadık ve kulüpten, şehirden arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Çok değer verdiğimiz birçok insan var ve bu yaşananlar çok üzücü. Umarım her şey olabildiğince çabuk geçer ve normale döner.

"BİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

"Valencia'da yaşanan trajediyle ilgili meslektaşlarınızla temas halinde misiniz? Valencia'da bir eviniz var mı bilmiyorum ancak etkilenen bölgelerde olduğunu sanmıyorum." sorusuna Paulista, şu yanıtı verdi:

Evet, Valencia'da bir evimiz var ve onunla ilgilenen insanlar var. İletişim halindeyiz ve her şey kontrol altında ancak geri kalan her şey elbette bizi çok endişelendiriyor. Güvenliği olmayan insanlar bizi çok üzülüyor ve bir şey yapamıyoruz.

"İYİ ADAPTE OLDUM, HER ŞEY YOLUNDA"

Süper Lig'e transfer olması hakkında konuşan Gabriel Paulista, şu ifadeleri kullandı:

Brezilya'da ailemle birlikte tatildeydim ve aniden gelen bir telefonla teklif aldım. Beşiktaş, ocak ayında Valencia'dan ayrıldığımda da Atletico Madrid ile birlikte teklif yapmıştı. Bu kadar uzak başka bir ülkeye gitmek istemedim çünkü bunun herkes için ne kadar zor olacağını biliyordum ama bu kariyerim için de çok iyi bir fırsattı. Şimdi Türkiye'deyim ve üç yıllık bir sözleşme imzaladım. Sakinim, iyi adapte oldum, her şey yolunda.

"OCAK AYINDA BİR TAKIMA KATILMAK ZORDUR"

"Atletico Madrid'den bahsettiniz. Orada geçirdiğiniz zaman sizin için ne ifade ediyor? Daha uzun kalmayı bekliyor muydunuz?" sorusunu 33 yaşındaki oyuncu, şöyle cevaplandırdı:

Elbette bir futbolcu her zaman oynamak ister ama bunun çok zor olacağını biliyordum çünkü ocak ayında bir takıma katılmak zordur. Üstelik Atletico Madrid gibi çok büyük bir takıma. Yıllar önce Arsenal'e gittiğimde de aynı şey olmuştu. Ocak ayında gitmiştim ve o zaman da çok zorlanmıştım. Az çok biliyordum ama şimdi biraz daha tecrübeli olduğum için her şeyi kontrol etmeyi başardım. Gerçek şu ki benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Atletico Madrid konusunda her şey aniden oldu, bunu beklemiyordum. Onlara karşı oynamıştık ve 3 gün sonra beni arayıp durumu sordular ve sonunda anlaşmaya vardık. Elbette biraz daha kalmak isterdim ama futbol bu. Mutluyum, oradaki bazı takım arkadaşlarımdan çok sayıda mesaj aldım. Diego Simeone ile konuştum. Bana çok fazla fırsatım olmadığını ancak beni büyük bir profesyonel olarak gördüğünü ve benim için en iyisinin bu olduğunu söyledi. Çok ya da az oynamış olmam önemli değil önemli olan oradan başım dik bir şekilde ayrılmam ve büyük bir profesyonel olduğumu bilmem.