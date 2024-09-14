Gabriel Sara, Galatasaray’daki ilk golünü kaydetti

İHA
Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, evinde Rizespor ile oynadı. Okan Buruk'un takımı, rakibini 5-0'lık skorla geçmeyi başadı.
Sarı-kırmızılıların 3. golünü orta saha oyuncusu Gabriel Sara kaydetti.
İLK KEZ AĞLARI SARSTI
Müsabakanın 49. dakikasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz’ın pasında defansın uzaklaştırdığı topu alan Sara ceza sahası içinde düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.
Öte yandan Sara, Davinson Sanchez'in attığı golde de asisti yapan isim oldu.
Bu transfer döneminde takıma katılan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’daki ilk golünü attı.
SARA'NIN YERİNE KEREM GİRDİ
Maça 11’de başlayan Brezilyalı futbolcu, 67. dakikada yerini Kerem Demirbay’a bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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