Gabriel Sara için Brezilya Milli Takımı gelişmesi

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara, ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor.
Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı, Beşiktaş maçında yaptığı 2 asistle dikkatleri çekmişti.
En büyük hayalinin Brezilya Milli Takımı'nda forma giymek olduğu bilinen Sara, önemli bir eşiği atlamış durumda.
TOTTENHAM MAÇINA GELECEKLER
Takvim'de yer alan habere göre; Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Dorival Junior'un, Galatasaray'ın Tottenham ile oynayacağı Avrupa Ligi maçına yetkili göndereceği öğrenildi.
Ali Sami Yen'de oynanacak maçta Sambacı yıldız, milli takım yetkilileri tarafından izlenecek.
13 ASİST
Süper Lig'de 5 asisti bulunan Sambacı, zirvede yer alıyor. 25 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 13 asiste imza atmıştı.
Beşiktaş ile oynanan derbide 2 asist yapan Sara, Fenerbahçe'ye de Kadıköy'de gol atmayı başarmıştı.
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