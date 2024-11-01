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Gabriel Sara için Brezilya Milli Takımı gelişmesi

Gabriel Sara için Brezilya Milli Takımı gelişmesi Galatasaray'ın İngiliz ekibi Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara, Tottenham maçında Brezilya Milli Takımı yetkilileri tarafından izlenecek.