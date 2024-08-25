Gabriel Sara: Üst üste 3. kez şampiyon olacağız Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, "Takımın iki kez üst üste şampiyon olduğunu biliyorum ve umarım üçüncü kez üst üste olacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Championship ekibi Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara, çarpıcı açıklamalara imza attı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılıların Youtube katıl kanalına konuştu.

"TÜRKİYE'DE İYİ BİR ŞEKİLDE KARŞILANDIM"

Brezilyalı isim, sözlerine şu şekilde başladı:

Türkiye'de iyi bir şekilde karşılandım. Daha önce küçük bir şehirde yaşıyordum. Dolayısıyla büyük bir şehre geldiğim zaman inanılmaz hissettim. Yapacak o kadar çok şey var ki... Aynı zamanda insanlar da harika. Bu yüzden çok hoşuma gitti.

"DÜNYA ÜZERİNDE HERKES GALATASARAY'I BİLİYOR"

Galatasaray'ın bilindiğini söyleyen Sara, şunları dedi:

Birkaç maçını izlemiştim daha önce Galatasaray'ın. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarını. Birkaç Brezilyalı oyuncu da vardı burada oynayan. Dünya üzerinde herkes Galatasaray'ı biliyor.

"MELO, HER ZAMAN BANA ZORLUK ÇIKARTTI"

"Felipe Melo ile karşılıklı oynadın mı?" sorusuna Gabriel Sara, şu cevabı verdi:

Brezilya'da iki defa derbide karşılaştık. Harika bir oyuncu. Biraz çılgın ama kesinlikle harika bir oyuncu. Onunla bir kere forma değiştirmiştik. Ezeli rakibimizin forması olduğu için hiçbir zaman giyemedim. Genelde iyi hatıralarım yok çünkü inanılmaz bir oyuncu ve onunla karşılaştığım her zaman bana zorluk çıkarttı.

"UMARIM ÜÇÜNCÜ KEZ ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Gabriel Sara, üst üste 3. kez şampiyon olacaklarını ifade etti.

Şampiyonlar Ligi'nde tamamını izlediğim maçlar oldu. Onun dışında iki kez üst üste şampiyon olduğunu da biliyordum ve umarım üçüncü kez üst üste olacağız.

"HOCAYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA YAPTIK"

Galatasaray'a imza atmadan önce Okan Buruk'la konuştuğunu belirten Sara, şu sözleri sarf etti:

Buraya gelmeden önce hocayla görüntülü konuşma yaptık. Bana projeyi anlattılar, başkan ve başkan yardımcısıyla birlikte. Onun dışında çok da bilgi sahibi değildim aslında tarih açısından baktığımızda.

"BENDEN YÜKSEK BEKLENTİ VAR"

Başarılı futbolcu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Benden yüksek beklenti var. Ben de heyecanla onların yüksek beklentilerini karşılamak istiyorum. Futbol bu, tabii ki onlar transfer ederken belli bir şeyler düşünüyorlardı ve ben de o beklentileri karşılamak için elimden geleni yapacağım.

"İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"

"İlk iç saha maçında taraftarla buluştun, o maçı bize anlatır mısın?" sorusunu Sara, şu şekilde yanıtladı:

İnanılmaz bir atmosfer vardı. Çok fazla ses vardı, inanılmaz bir tutku vardı. İlk önce ne yapacağımı bilemedim, özellikle maça girdiğim zaman ama daha fazlasını da sezon boyunca yapmak istiyorum.

"İDOLÜM DİYECEĞİM KİŞİ BABAMDIR"

"İdol olarak gördüğün futbolcu kim?" sorusu karşısında Sara, şöyle konuştu:

Yok aslında, idolüm diyeceğim kişi babamdır ama yedi yaşında bayıldığım, büyüleyici bir oyuncu vardı: Zidane. Brezilya'ya karşı oynamıştı, o maçı kaybettik maalesef ama o yaşımdan beri beni büyüleyen ve çok önemli bulduğum bir oyuncu. Brezilya'dan birini seçecek olursam Ronaldinho derim.

"ŞAHSİ OLARAK HEDEFİM GİZLİ"

"Bu sezon ki hedefin ne?" sorusunu Gabriel Sara, şöyle yanıtladı:

Benim şahsi olarak hedefim gizli, onu söylemeyeceğim ama daha iyi olmak istiyorum. Her zaman daha iyisini hedefliyorum. Takım olarak ise her maçı kazanmak, her alanda şampiyon olmak ve her kulvarda başarılı olmak.

"ÇOK KEYİFLİ VAKİTLER GEÇİRECEĞİZ"

Sara, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: