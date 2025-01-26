Galatasaray, 11 maç sonra gol yemedi

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Konyaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.
Geçtiğimiz sezona göre bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, bu müsabakayla birlikte 11 maç sonra gol yemedi.
GALATASARAY, 5. KEZ GOL YEMEDEN MAÇI TAMAMLADI
Galatasaray, Bodrum FK’yı 1-0 yendikten sonra Süper Lig’de 7, UEFA Avrupa Ligi’nde 3 ve Türkiye Kupası’nda da 1 olmak üzere oynadığı 11 karşılaşmada kalesinde gol görmüştü.
Galatasaray ayrıca bu sezon 5. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.
GALATASARAY, 31 MAÇTA 47 GOL YEDİ
Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de 20, Avrupa Ligi’nde 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Süper Kupa ve Türkiye Kupası’nda da 1’er maç olmak üzere oynadığı 31 resmi karşılaşmada 47 gol yedi.
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