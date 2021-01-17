Galatasaray 5 sezondur Beşiktaş'ı deplasmanda yenemiyor

Beşiktaş'ı deplasmanda son olarak 2014-2015 sezonunda mağlup eden Galatasaray, bu akşam bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Zorlu maç öncesi konuk ekibin istatistikleri, taraftarların canını sıkıyor.

Sarı-kırmızılı takım, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile son 6 sezonda oynadığı 21 karşılaşmanın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile yaptığı 10 derbinin 2'sini kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 6 derbiden de yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte Fenerbahçe ile 11 derbinin sadece 1'ini kazanabilen Galatasaray, 8 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

GALATASARAY 5 SEZONDUR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Beşiktaş ile dış sahada oynadığı son 5 maçı kazanamadı.

Siyah-beyazlıları deplasmanda son olarak 2014-2015 sezonunda 4 Ocak 2015'te yenen sarı-kırmızılılar, sonrasında rakibinin sahasında galibiyet elde edemedi. Galatasaray, bu süreçte 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

Son 5 dış saha maçında Beşiktaş'a 3 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 9 golü önleyemedi.