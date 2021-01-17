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    Galatasaray 5 sezondur Beşiktaş'ı deplasmanda yenemiyor

    Beşiktaş'ı deplasmanda son olarak 2014-2015 sezonunda mağlup eden Galatasaray, bu akşam bu şanssızlığını kırmak istiyor.
    • AA
    • 17.01.2021 - 10:46
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    Galatasaray 5 sezondur Beşiktaş'ı deplasmanda yenemiyor

    Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

    Zorlu maç öncesi konuk ekibin istatistikleri, taraftarların canını sıkıyor.

    Sarı-kırmızılı takım, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile son 6 sezonda oynadığı 21 karşılaşmanın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

    Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile yaptığı 10 derbinin 2'sini kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 6 derbiden de yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte Fenerbahçe ile 11 derbinin sadece 1'ini kazanabilen Galatasaray, 8 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

    Galatasaray 5 sezondur Beşiktaş ı deplasmanda yenemiyor #1

    GALATASARAY 5 SEZONDUR KAZANAMIYOR

    Galatasaray, Beşiktaş ile dış sahada oynadığı son 5 maçı kazanamadı.

    Siyah-beyazlıları deplasmanda son olarak 2014-2015 sezonunda 4 Ocak 2015'te yenen sarı-kırmızılılar, sonrasında rakibinin sahasında galibiyet elde edemedi. Galatasaray, bu süreçte 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

    Son 5 dış saha maçında Beşiktaş'a 3 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 9 golü önleyemedi.

    Galatasaray 5 sezondur Beşiktaş ı deplasmanda yenemiyor #2

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