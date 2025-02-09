Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg!

İHA
Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00'da sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Davut Dakul Çelik olacak.
VAR HAKEMİ DANİMARKA'DAN
Mücadelede VAR'da Danimarkalı Jakob Alexander Sundberg görev yapacak. Sundberg'e AVAR olarak Murat Tuğberk Curbay eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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