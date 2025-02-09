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Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg!

Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg! Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Adana Demirspor müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR), Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Alexander Sundberg oldu.