Galatasaray, Adana Demirspor'u iki golle geçti Süper Lig'in 27. hafta maçında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig’de 27. hafta maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Vincenzo Montella’nın ekibi Adana Demirspor, hakem Ali Şansalan yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, mücadeleyi Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo'nun attığı gollerle 2-0 kazandı.

Midtsjö, 86. dakikada golü attı

Mücadelenin ilk yarısında iki takımda pozisyon bulmasına rağmen golü bulamadı ve soyunma odasına eşitlikle girildi.

Maçın 86. dakikasında Zaniolo'nun yay üzerinde bıraktığı topa Midtsjö ceza sahası dışından çok sert vurdu. Yerden giden top ağlarla buluştu. Bu golle Galatasaray 1-0 öne geçti.

Maç skorunu Zaniolo belirledi

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında hızlı gelişen Galatasaray atağında Yunus, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı pozisyonunda topun başına geçen Zaniolo, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. Bu golle fark 2'ye çıktı ve Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada 3 puanın sahibi oldu.

Lider, Galatasaray 63 puana yükseldi

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Konyaspor’a mağlup olan Galatasaray, Adana Demirspor’u yenerek 63 puana yükseldi. Antalyaspor galibiyetinin ardından mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor ise 45 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Gaziantep FK’nın ligden çekilmesi üzerine haftayı BAY geçecek.