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    Galatasaray Adası'nın yeni hali

    Galatasaray Adası'nın yeni hali

    Boğaz'ın en güzel noktalarından birinde bulunan Galatasaray Adası'nın son hali paylaşıldı. Adaya yapılan giydirmede Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi yapıldı.
    • 27.07.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 14:43
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    Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, göreve geldikten sonra Milli Emlak’ta yer alan Galatasaray Adası'nın parsellerinin tapuları aldı. Özbek, adayı aldıktan sonra tadilat çalışmalarını da hızlandırdı. Galatasaray Adası'nın eski halinden ise eser kalmadı.

    Galatasaray Adası'nın kullanım detaylarından bahseden Dursun Özbek, “Bugün Galatasaray için çok önemli bir gün. Galatasaray Adası’na ait bizim tapulu arsamızın yanında yer alan bölümlerinin irtifak hakkını 30 yıllığına Galatasaray’ın kullanımına alıyoruz. Tapuya da tescil için geldik. Bütün Galatasaraylılara müjdeliyorum. Bundan sonra adanın Milli Emlak’a ait bölümleri tamamen Galatasaray’ın kullanımında olacak 30 yıl için." dedi.

    Galatasaray Adası nın yeni hali #1

    Fenerbahçe’ye gönderme

    Galatasaray Adası'nın eski görüntülerinden eser kalmadı. Ada'nın yeni görüntüleri de gelmeye başladı.

    Son olarak restorasyon devam ederken sarı-kırmızılılar, Adaya giydirme yaptı. Yapılan giydirmede, “Türk futbolunun değişmeyen yıldızı.” ifadeleri yer aldı.

    4 yıldızı da giydirmeye yerleştiren Galatasaray, Fenerbahçe’nin 5. yıldız hamlesine karşı bir göndermede bulundu.

    Galatasaray Adası nın yeni hali #2

    Eski hali

    Galatasaray Adası nın yeni hali #3

    Yeni hali

    Galatasaray Adası nın yeni hali #4


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