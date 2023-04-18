Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında kazandı Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Süper Lig’de 30. hafta maçında Ersun Yanal yönetimindeki Alanyaspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde Alanya Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele konuk ekip Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri ise Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Milot Rashica kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise Efecan Karaca'nın penaltı golüyle geldi.

Galatasaray, Alanyaspor'u 4 golle geçti

Karşılaşmada Galatasaray 14. dakikada Abdülkerim'le perdeyi açarken 17'de Efecan penaltıyla skoru eşitledi. 42'de Icardi sahneye çıkarken Galatasaray bir kez daha öne geçti.

İkinci yarıda Galatasaray önce 48'de Mertens ve arkasından 63'te Rashica'yla skoru 4-1'e getirerek zorlu Alanya deplasmanından 3 puanla dönmesini bildi.

Lider, 69 puana yükseldi

Süper Lig’de aldığı bu galibiyetle art arda 3. maçını da kazanan lider Galatasaray 69 puana yükseldi. Ev sahibi takım Alanyaspor ise Antalyaspor’un ardından Galatasaray’a da mağlup oldu ve 32 puanda kaldı.

Gelecek hafta Alanyaspor, Gaziantep FK’nın ligden çekilmesiyle haftayı BAY geçerek hükmen 3-0 kazanacak. Galatasaray ise Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.