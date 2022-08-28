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    Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu El İttihat Kalba'ya kiraladı

    Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu El İttihat Kalba'ya kiraladı

    Galatasaray kulübü Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Alexandrau Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri takımı El İttihat Kalba'ya kiraladığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 00:13
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    Galatasaray Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmalarına devam ederken, gidecek olan isimler de belli olmaya başladı.

    Sarı-kırmızılılar bu paralelde Buruk'un kadrosunda düşünmediği Alexandru Cicaldau'yu, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El İttihat Kalba'ya kiraladığını açıkladı.

    "Kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union tarafından ödenecektir"

    Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldău’nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir."

    Serbest kalma maddesi 25 milyon euro

    Hatırlanacağı üzere Rumen futbolcu geçen sezonun başında Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

    Serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 41 maça çıkarken, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

    Galatasaray, Alexandru Cicaldau yu El İttihat Kalba ya kiraladı #1


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