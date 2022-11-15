Galatasaray altyapıda Alman modeline geçiyor

Moritz Voltz'un ardından bir başka Alman antrenör Marco Pezzaiuoli'yi teknik ekibe katan Galatasaray, altyapıda bir devrim yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray altyapıda büyük bir değişime hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz haftalarda Alman antrenör Moritz Voltz'u Florya'ya getirmişti.

Son olarak bir başka Alman teknik adam Marco Pezzaiuoli'yi teknik ekibe katan Galatasaray yönetimi, uzun vadeli bir plan içerisinde.

Hedef, başta Bayern Münih olmak üzere Alman devlerinin altyapı sistemini Türkiye'ye getirerek, çok daha fazla sayıda genç oyuncuyu A takıma kazandırabilmek.

En uygun sistem belirlenecek

Hem Voltz hem de Pezzaiuoli, uzun yıllar Alman kulüplerinde çalıştı. Ancak burada incelemeler devam edecek ve en uygun sistem Florya'ya taşınacak.

53 yaşındaki Marco Pezzaiuoli, Galatasaray'dan önce Hoffenheim, Frankfurt, Evergrande gibi takımlarda görev yaptı, alt yaş Alman Milli Takımları'nı çalıştırdı.

Kemerburgaz Tesisleri bekleniyor

Asıl büyük organizasyon ise Kemeburgaz'daki tesislerde yapılacak. İki Alman antrenör de tesislerin genç oyunculara en ideal şekilde tasarlanması konusunda öncülük edecek.

Bu plan doğrultusunda Almanya'da oynayan genç gurbetçilerin ve hatta Alman oyuncuların da Galatasaray altyapısına kazandırılması konusunda yine Voltz ve Pezzaiuoli girişimlerde bulunacak.