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- Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman ve hangi kanalda? ZTK 5. eleme turu maçı..
Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman ve hangi kanalda? ZTK 5. eleme turu maçı..
- 11.11.2022 - 15:44
- Güncelleme : 11.11.2022 - 15:47
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kuraları bugün çekildi. Galatasaray seri başı olarak girdiği kurada Ankara Keçiörengücü takımı ile eşleşti.
Galatasaray - Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak maç tek maç eleme sistemi üzerinden Galatasaray'ın sahası NEF Stadyumu'nda oynanacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ligde 3. sırada yer alıyor. Ankara Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bulvarspor'u 4-2 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
Galatasaray ise Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında Ofspor'u 2-1 mağlup ederek adını 5. tura yazdırdı.
Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları 20 Aralık ile 22 Aralık tarihlerinde oynanacak. Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçının oynanacağı tam tarih belli olmadı. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.