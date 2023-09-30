Galatasaray - Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'yle mücadele edecek.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Ali Sami Yen'de oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

Eksikler

Galatasaray'da tek eksik Kazımcan Karataş.

Ankaragücü'nde ise Ali Sowe, Tolga Ciğerci ve Stelios Kitsiou'nun maç kadrosunda yer alamayacağı açıklandı.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Ankaragücü: Gikiewicz, Hanousek, Radakovic, Mujakic, Hayrullah, Cem, Djokanovic, Efkan, Rodrigues, Morutan, Bajic