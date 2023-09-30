Galatasaray - Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Ali Sami Yen'de oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.
Eksikler
Galatasaray'da tek eksik Kazımcan Karataş.
Ankaragücü'nde ise Ali Sowe, Tolga Ciğerci ve Stelios Kitsiou'nun maç kadrosunda yer alamayacağı açıklandı.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Ankaragücü: Gikiewicz, Hanousek, Radakovic, Mujakic, Hayrullah, Cem, Djokanovic, Efkan, Rodrigues, Morutan, Bajic