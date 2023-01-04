Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup etti

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Ankaragücü karşısında 2-1 kazandı.

Süper Lig 17. hafta ile devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Ömer Erdoğan’ın ekibi Ankaragücü, hakem Zorbay Küçük yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Taylan röveşata ile golü buldu

Maçın henüz 7. dakikasında Ankaragücü, Emre Kılınç'ın asistinde Taylan Antalyalı'nın röveşata golüyle 1-0 öne geçti.

Barış Alper beraberliği yakaladı

Bu gole Galatasaray çok hızlı cevap verdi. Mücadelenin 16. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa golüyle skora denge geldi.

Gomis Galatasaray'ı öne geçirdi

Karşılaşmanın 30. dakikasında ise bu kez Galatasaray'da Bafetimbi Gomis sahneye çıktı bu golle ilk yarı sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray haftayı lider kapattı

İkinci yarıda gol çıkmayınca Galatasaray, 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, haftayı lider kapattı.

Süper Lig’de üst üste 6. maçını kazanan Galatasaray Ankaragücü karşısında da galip gelerek puanını 36’ya yükseltti. Ligde Ümraniyespor maçının ardından Galatasaray’a kaybeden Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.

18. haftada derbi mücadelesi yaşanacak

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, derbi mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Ankaragücü ise Kayserispor’u sahasında ağırlayacak.