Galatasaray - Antalyaspor maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Belçikalı Lawrence Visser oturacak.

Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 68 puan topladı.

Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor, 33 puan topladı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Yunus, Morata, Barış Alper, Osimhen

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Kelven, Veysel, Emrecan, Erdal, Soner, Safuri, Larsson, Kaluzinski, Streek