Galatasaray, Bafetimbi Gomis'e veda etti

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasında attığı kritik gollerle büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi tamamlanan tecrübeli golcü, kulübe ve taraftarlara veda etti.

37 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım. Bir gün yine buluşacağız!"

Galatasaray, tecrübeli futbolcusuna şu mesajla veda etti:

"Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar!"