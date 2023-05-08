Galatasaray - Başakşehir - CANLI SKOR Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Başakşehir karşısında 3 puan arıyor.

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46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Başakşehir

45+8’ Gol… Galatasaray 1-0 Başakşehir (Icardi) (P)

45' Halil Umut Meler pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. Galatasaray penaltı kullanacak.

45' Sergio Oliveira'nın soldan ortaladığı topu Ömer Ali karşıladı. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekliyor. Halil Umut Meler monitöre gitti.

45' Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunu Muslera yumruklarıyla uzaklaştırdı.

39' Galatasaray'da Sacha Boey, Serdar'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

38' Soldan Kazımcan uzun bir taç atışıyla Icardi'yi ceza sahası içinde topla buluşturmak istedi ama kaleci Muhammed topu aldı.

31' Mertens'in arka direğe gönderdiği topu Kerem çaprazdan kaleye gönderdi. Yerden giden top kaleci Muhammed'de kaldı.

30' Serdar Gürler'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.

29' Sacha Boey'in sağdan yaptığı ortaya kerem kafayı vurdu ama top kaleci Muhammed Şengezer'in ellerinde kaldı.

28' Danijel Aleksic'in son çizgide içeri çevirdiği top Abdülkerim'den sekti ve Muslera'da kaldı.

26' Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Muslera kornere çeldi.

19' Sağ kanatta Deniz Türüç rakibini ekarte edip son çizgiye indi. Ceza sahasına çevirdiği top kaleci Muslera'da kaldı.

18' Kazımcan'ın soldan ceza sahasına gönderdiği topu Rashica'dan önce kaleci aldı.

16' Soldan kazanılan köşe vuruşunu Kerem ön direğe ortaladı. Icardi'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

14' Icardi'nin arka direğe çevirdiği topa kale önünde Torreira vurdu. Top savunmadan döndü.

11' Bu pozisyon için Biglia'ya sarı kart çıktı.

10' Pozisyon sonrası iki oyuncu sakatlık yaşadı. sağlık görevlileri oyun alanında.

9' Orta alanda Biglia, Kerem'e sert bir müdahalede bulundu. Galatasaray faul kullanacak.

5' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Mertens ortaladı. Nelsson'un vuruşu üstten dışarı gitti.

4' Kerem'in savunma arkasına attığı topu Muhammed karşıladı. Dönen topa Mertens vurdu savunma çizgi üzerinde topu çıkardı. Korner.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo