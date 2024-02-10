Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü sahasında Başakşehir ile mücadele edecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ali Sami Yen'de yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı. Galatasaray, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi.
Turuncu-lacivertliler ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer buldu.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi.
Başakşehir: Volkan, Dubois, Ba, Opoku, Lima, Josef, Deniz, Aleksic, Berkay, Figueiredo, Piatek
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