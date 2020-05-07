Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Bir süre önce kilo kaybı ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılan Başkan Mustafa Cengiz'in, beyin ameliyatı geçirdiği ve yoğun bakımda müşahede altında tutulduğu açıklandı.

İHA

Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Cengiz'in başarılı bir beyin ameliyatı geçirdiği aktarıldı. Galatasaray'ın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ"

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."