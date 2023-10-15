Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

AA Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Çalışmalar devam edecek Galatasaray, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 17 Ekim Salı günü yapacağı çalışmayla devam edecek. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)