Galatasaray - Beşiktaş derbisine doğru son gelişmeler ve detaylar

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Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren dev derbi, bu akşam Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek.

Mücadele, saat 20.00’de Ali Sami Yen'de hakem Arda Kardeşler yönetiminde oynanacak.

Sezon başında Süper Kupa finalinde Beşiktaş’a 5-0’lık farklı bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray, bu karşılaşmaya son derece motive bir şekilde hazırlanıyor.

Takım içinde oyuncuların, taraftara bir özür borcu olarak gördükleri bu maçta kendilerini kanıtlamak istedikleri ifade ediliyor.

DEV MAÇ, DEV PRİM

Kritik karşılaşma öncesinde iki takımın yönetimleri de oyunculara ekstra motivasyon sağlamak amacıyla prim açıkladı. Galatasaray yönetimi bu önemli mücadele için 1,5 milyon euro prim vadederken, Beşiktaş yönetiminin ise Ümraniye’de oyunculara moral vererek 1 milyon euro prim düşündüğü belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ SAKATLIKLARLA BOĞUŞUYOR

Galatasaray’da derbi öncesi tek eksik oyuncu, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Senegalli sol bek Ismail Jakobs olacak.

Ligde 9. hafta maçında sakatlanan Jakobs, henüz iyileşmiş değil ve derbide yer almayacak. Beşiktaş’ta ise sakat oyuncuların durumu daha kritik. Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica’nın derbiye yetişip yetişmeyeceği bugün yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

OSIMHEN VE ICARDI'YE ÖZEL ÖNLEM

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray’ın golcüleri Osimhen ve Icardi’ye özel önem veriyor. Savunmada yer alacak olan Udokhai ve Emirhan’a, bu iki yıldız isme geçit vermemeleri konusunda net talimatlar verildi.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar bu sezon hücum gücüyle dikkat çekiyor. Geride kalan 9 haftada rakip ağlara tam 27 gol bırakan Galatasaray, bu alanda ligin en golcü takımı olarak öne çıkıyor.

Galatasaray’ın savunma performansı ise 8 gol yiyerek yine üst düzey bir denge sağladığını gösteriyor.

BEŞİKTAŞ GOL YEMİYOR

Beşiktaş ise savunma anlamında ligde en başarılı takım konumunda.

Siyah-beyazlılar, oynadıkları 8 maçta sadece 5 gol yiyerek ligin en az gol yiyen ekibi ünvanını koruyor. Kara Kartal, aynı zamanda kalesini gole kapadığı 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Dev derbi, ligin zirvesinde yer alan Galatasaray’ın hücum gücü ile Beşiktaş’ın sağlam savunmasını karşı karşıya getirecek.

Kazanan takım, hem moral hem de puan açısından büyük bir avantaj sağlayacak.