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Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır! Mauro Icardi de idmanda

Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır! Mauro Icardi de idmanda Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş'la oynanacak derbi hazırlıkları için yapılan son idmanda takımla birlikte çalıştı.