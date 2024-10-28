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Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 yendi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 13’üncü dakikada Davinson Sanchez ile 67’nci dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Siyah-beyazlıların maçtaki tek golünü 90+4’üncü dakikada Ernest Muçi attı.

Bu sonuçla namağlup Galatasaray, puanını 28’e yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini yaşayan 1 maçı eksik Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

EMRE KAPLAN TWEET ATTI

Müsabakanın ardından ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ortalık karıştı.

Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyeti sonrasında sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Hasan Arat, geçmiş olsun Hüseyin Yücel. Acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT'IN ŞOFÖRÜ SALDIRDI

Bu yazı sonrasında ise Kaplan, stadyum çıkışında yumruk yedi.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar'ın edindiği bilgiye göre; muhabire saldıran isim Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar.

Gülnar'ın Kaplan'ın attığı bu tweetin ardından "Böyle tweet mi atılır?" diyerek saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

"ŞOFÖRÜ POLİSE TESLİM OLDU

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel açıklama yaptı.

Derbi sonrası basın mensubunun burnunun kırılmasıyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Yücel, şunları dedi: