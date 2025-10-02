Galatasaray-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 8. haftası, derbi heyecanına sahne olacak...

Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Son olarak Galatasaray, derbi maçı öncesi bilet fiyatlarını açıkladı.

EN DÜŞÜK 2 BİN 300, EN PAHALISI İSE 50 BİN TL

En düşük bilet fiyatı 2 bin 300 TL olurken, en pahalısı 50 bin TL olarak açıklandı.

Bilet fiyatları, böylelikle geçtiğimiz yıldaki derbi maçının en düşük bilet fiyatına oranla yaklaşık yüzde 92 zamlanmış oldu.

GEÇEN SENEYE GÖRE ZAMLANDI

Önceki sene en düşük bilet fiyatı 1200 TL iken, şu anki en düşük fiyat ise 2 bin 300 TL'ye çıkmış durumda.

İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları:

Premium: 50 Bin TL

Delux: 48 Bin TL

Lux: 46 Bin TL

Classic: 44 Bin TL

Kategori 1: 30 Bin TL

Kategori 2: 27.500 TL

Kategori 3: 25 Bin TL

Kategori 4: 22.500 TL

Kategori 5: 21 Bin TL

Kategori 6: 18 Bin TL

Kategori 7: 17 Bin TL

Kategori 8: 12 Bin TL

Kategori 9: 10 Bin TL

Kategori 10: 2 Bin 700 TL

Kategori 11: 2 Bin 300 TL

Misafir: 2 Bin 300 TL