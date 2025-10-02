Galatasaray-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 8. haftası, derbi heyecanına sahne olacak...
Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Son olarak Galatasaray, derbi maçı öncesi bilet fiyatlarını açıkladı.
EN DÜŞÜK 2 BİN 300, EN PAHALISI İSE 50 BİN TL
En düşük bilet fiyatı 2 bin 300 TL olurken, en pahalısı 50 bin TL olarak açıklandı.
Bilet fiyatları, böylelikle geçtiğimiz yıldaki derbi maçının en düşük bilet fiyatına oranla yaklaşık yüzde 92 zamlanmış oldu.
GEÇEN SENEYE GÖRE ZAMLANDI
Önceki sene en düşük bilet fiyatı 1200 TL iken, şu anki en düşük fiyat ise 2 bin 300 TL'ye çıkmış durumda.
İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları:
Premium: 50 Bin TL
Delux: 48 Bin TL
Lux: 46 Bin TL
Classic: 44 Bin TL
Kategori 1: 30 Bin TL
Kategori 2: 27.500 TL
Kategori 3: 25 Bin TL
Kategori 4: 22.500 TL
Kategori 5: 21 Bin TL
Kategori 6: 18 Bin TL
Kategori 7: 17 Bin TL
Kategori 8: 12 Bin TL
Kategori 9: 10 Bin TL
Kategori 10: 2 Bin 700 TL
Kategori 11: 2 Bin 300 TL
Misafir: 2 Bin 300 TL