Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. AVAR'da Hakan Ceylan görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası ezeli rekabete sahne oluyor.

Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.

VAR hakemleri belli oldu

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. AVAR'da Hakan Ceylan görev alacak.