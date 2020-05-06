Galatasaray çalışmalarına başladı Bir süredir antrenmanlarına evden devam eden Galatasaray, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idman yaptı.

ensonhaber.com Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine saha idmanlarını da askıya alan Galatasaray'da futbolcular, bugün uzun bir aranın ardından çalışmalara başladı. KURALLARA UYULDU Sarı-kırmızılıların, koronavirüs sürecinde antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek devam ettiği belirtildi. 5 FUTBOLCU KATILDI İlk etapta kondisyoner Yasin Küçük yönetiminde gruplar halinde idmanlar yapmaya başlayan Galatasaray'da; Marcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone'nin yanı sıra Muslera da antrenmanda yer aldı. Mariano ise çalışmalarını salonda sürdürdü.