Galatasaray çalışmalarına başladı

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Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine saha idmanlarını da askıya alan Galatasaray'da futbolcular, bugün uzun bir aranın ardından çalışmalara başladı.
KURALLARA UYULDU
Sarı-kırmızılıların, koronavirüs sürecinde antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek devam ettiği belirtildi.
5 FUTBOLCU KATILDI
İlk etapta kondisyoner Yasin Küçük yönetiminde gruplar halinde idmanlar yapmaya başlayan Galatasaray'da; Marcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone'nin yanı sıra Muslera da antrenmanda yer aldı.
Mariano ise çalışmalarını salonda sürdürdü.