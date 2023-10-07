Galatasaray cephesi, Adam Buksa için kırmızı kart bekledi Galatasaraylılar, Antalyasporlu Adem Buksa'nın Fernando Muslera'ya yaptığı faulun ardından kırmızı kart istedi. Pozisyonda Buksa'ya kart çıkmazken, itiraz eden Muslera sarı kart gördü.

ensonhaber.com Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ise Galatasaray cephesi bir pozisyonda kırmızı kart bekledi. Sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera kendi ceza alanının hemen dışında Adam Buksa ile girdiği mücadelede ayağına aldığı darbe sonucu sakatlık yaşadı. Muslera, Buksa'nın kendisine yaptığı faul sonrasında kart görmemesi üzerine hakem Zorbay Küçük'e tepki amacıyla topu yere vurdu ve sarı kart gördü. Taraftar isyan etti Yaşanan bu pozisyonun ardından Galatasaray taraftarı adeta isyan etti. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Buksa'nın doğrudan kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.) Gözden Kaçmasın Jehezkel yerde kaldı, Antalyaspor penaltı bekledi Haberin Detayları