Jehezkel yerde kaldı, Antalyaspor penaltı bekledi Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırladığı maçın 19. dakikasında penaltı bekledi. Hakem Zorbay Küçük ise oyunu devam ettirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan bu maçın ilk yarısında ev sahibi ekip bir pozisyonda penaltı bekledi.

Maçın 19. dakikasında Antalyaspor'da Jehezkel sağ kanatta buluştuğu topla çaprazdan içeri girmek isterken Kazımcan'la girdiği mücadele sonucu yerde kaldı.

Ev sahibi ekip bu pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Tartışma yarattı

Yaşanan bu pozisyonun ardından ise sosyal medyada kullanıcılar adeta ikiyi bölündü. Bazı kesimler kararın doğru olduğunu savunurken, diğer taraftarlar pozisyonun penaltı olduğunu savundu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)