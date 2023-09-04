Galatasaray, Davinson Sanchez'i resmen açıkladı Galatasaray, Davinson Sanchez'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Tanguy Ndombele'yi İstanbul'a getiren Galatasaray, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in transferi için de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından da yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Davinson Sanchez'in 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi bu sezonun sonunda bitecekti.

27 yaşındaki futbolcu geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.

47,5 milyon euro ödendi

Bu sezon ise 2 maçta görev alan deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

Davinson Sanchez'in kariyerinde toplam bonservis getirisi 47.5 milyon euro oldu.

54 kez Kolombiya Milli Takımı formasını giyen başarılı oyuncu 1 kez ağları sarsmasını bildi.