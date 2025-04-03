Galatasaray, derbi zaferini taraftarıyla kutladı

İHA
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla rakibini eledi ve yarı finale yükseldi.
Maçın ardından sarı-kırmızılılar büyük coşku yaşadı.
TRİBÜNLERE GİTTİLER
Futbolcular ve teknik ekip, daha sonra deplasman tribününe giderek derbi galibiyetini marşlar söyleyerek birlikte kutladı.
Müsabakada 2 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen de sahada takla atarak sevincini gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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