Galatasaray derbisi öncesi Guti'den Burak Yılmaz paylaşımı Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, şu anda teknik direktörlük görevini sürdüren Burak Yılmaz'a başarı dileklerini iletti.

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Beşiktaş'ta forma giymesinin ardından futbola veda eden Guti, daha sonra antrenörlük kariyerine adım atmıştı.

2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevini de üstlenen Guti, son olarak Almeria'da teknik direktörlük yapmıştı.

Guti paylaştı; Burak Yılmaz kalp gönderdi

Şu anda boşta olan 46 yaşındaki Guti, Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabından Burak Yılmaz paylaşımı yaptı.

Guti yaptığı paylaşıma "Başarılar" notunu düşerken, Burak Yılmaz'ın bu gönderiye kalp emojisiyle cevap verdiği görüldü.

Guti'nin paylaşımı ve Burak Yılmaz'ın cevabı kısa süre içinde büyük etkileşim aldı.