Galatasaray evinde Karagümrük ile berabere kaldı

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların golü Babel'den gelirken konuk takımın golünü ise Ndao kaydetti.

Süper Lig'de 34. hafta maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takım Fatih Terim'in cezalı olduğu 2 maçta sadece 1 puan alabildi.

2 DAKİKADA 2 GOL

Fatih Karagümrük'ün golünü 60. dakikada Alassane Ndao kaydetti. Galatasaray'ın golü 62. dakikada Ryan Babel'den geldi.





MOSTAFA'NIN GOLÜ İPTAL

Galatasaray'ın 9. dakikasda Mostafa Mohamed ile attığı bir gol, pozisyon öncesinde Ryan Babel'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın 86. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük ceza sahasına yerde kaldı ve Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Ali Palabıyık, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Galatasaray lehine penaltı ve Karagümrük'e kırmızı kart kararlarını iptal etti.





DONK KIRMIZI GÖRDÜ

Galatasaray'da Ryan Donk, Artur Sobiech'e yaptığı hareketi nedeniyle VAR uyarısı ve Ali Palabıyık'ın pozisyonu incelemesinin ardından 79. dakikada kırmızı kart gördü. Ryan Babel gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu beraberliğin ardından Galatasaray puanını 62 yaptı. Fatih Karagümrük 49 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Göztepe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.



