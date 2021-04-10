Galatasaray-Fatih Karagümrük - CANLI SKOR

Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Maç sonucu: Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük

90' Maçın sonuna ilave edilen süre şimdi gösterildi. En az 8 dakika daha oynanacak.

88' Penaltı kararı iptal edildi. Kırmızı kart kararı da geçersiz.

86' Balkovec kırmızı kart gördü.

86' Galatasaray penaltı kazandı.

79' Karşılaşmada son 10 dakikaya 1-1'lik eşitlikle girilirken Galatasaray bu süreyi bir kişi eksik tamamlayacak.

79' Ryan Donk kırmızı kart gördü.

69' Karagümrük'te kaleci Viviano, itirazarı nedeniyle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

62' Gol... Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük (Babel)

60' Gol... Galatasaray 0-1 Fatih Karagümrük (Ndao)

56' Şener'in derinlemesine pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Oğulcan dar açıdan bekletmeden vurdu, top auta gitti.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-0 Fatih Karagümrük

43' Karagümrük yine köşe vuruşunun devamında etkili oldu. Balkovec soldan ortaladı, savunmadan seken topa arka tarafta Ndao gelişine vurdu. Yerden seken topu Muslera kornere çeldi.

39' Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli kenarda oldukça heyecanlı oldukça heyecanlı görünüyor.

31' Şener'in müthiş pasıyla sol kanatta topu alan Babel ortayı kesti, ön direkte Emre Akbaba gelişine vurmak istedi ancak ayağına oturmayan top taca çıktı.

26' DeAndre Yedlin bir kez daha kendisini yere bıraktı ve kenara değişiklik işareti yaptı. Şener Özbayraklı oyuna dahil olacak.

22' DeAndre Yedlin oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor. Galatasaray'da birazdan zorunlu bir değişiklik gerçekleşebilir.

12' Karagümrük gole çok yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen topu Ndao ceza alanında kontrol etti, karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top direkten döndü. Devamında Lens'in şutunda savunma gole izin vermedi.

10' VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 34.haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19:00'da başlayan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor. Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında kan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Bay geçtikleri 33. haftanın telafisini bu hafta yapmanın peşindeler.

Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük, evinde 2-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Oğulcan, Babel, Mostafa

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Bertolacci, Ndao, Lens, Jimmy Durmaz, Sobiech