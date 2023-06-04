Galatasaray - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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28' Savunma arkasına atılan topta Zaniolo, karşı karşı pozisyonda iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
28’ Gol… Galatasaray 1-0 Fenerbahçe (Zaniolo)
26' Şimdi tedaviler tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
25' Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisi devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu ayağa kalktı.
24' Kerem ve Ferdi orta alanda sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.
16' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Barış Alper yay üzerinden vuruşunu yaptı. Kaleci İrfan Can çıkardı.
12' Victor Nelsson, Valencia'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
12' Kerem'in kullandığı serbest vuruş kaleci İrfan Can'da kaldı.
10' Kerem ile Zaniolo'nun duvar pasında Kerem karşı karşıya kalmak istedi ama Samet'ten kritik hamle geldi.
6' Kerem'in kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Kazımcan gelişine vurdu ama top üstten dışarı gitti.
5' Barış'ın içeri çevirdiği top savunmaya çarpıp kaleye yöneldi. İrfan Can son anda kornere çeldi.
3' Valencia, rakip yarı alanda Nelsson'a faul yaptı. Sonrasında itişmeler yaşandı. Şimdi ortam sakinleşti ve oyun yeniden hareketlendi.
2' Uzun kullanılan taç atışında Valencia ceza sahası içinde vurdu. Savunmaya çarpan top Muslera'da kaldı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray ile ikincilik yarışını sürdüren Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan sezonun son derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Berkan, Barış, Zaniolo, Kerem, Icardi
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, Diego Rossi, Batshuayi, Valencia