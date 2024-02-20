Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'lık oldu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu Süper Lig'den 11 takım, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle kurula yollandığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline sevk edildiği kaydedildi.

Diğer sevkler

Antalyaspor'un hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin ise sosyal medya hesabında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Adana Demirspor, Trabzonspor ve Samsunspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Kasımpaşa'nın çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket, Pendikspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle PFDK'ya yollandığı vurgulandı.

Ankaragücü'nün saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması nedenleriyle sevk edildiği belirtilirken Gaziantep FK'nin çirkin ve kötü tezahürat, futbolcusu Papy Djilobodji'nin ise kural dışı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.