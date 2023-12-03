Galatasaray Fernando Muslera ile kalesini ligde 8. kez gole kapattı Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0'la yenen Galatasaray'da savunma performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sarı-kırmızılılar, 14 haftanın 8 haftasında kalesinde hiç gol görmedi.

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Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların gollerini Bakambu ve son haftaların formda ismi Hakim Ziyech kaydetti.

Kalesini gole kapattı

Galatasaray, bu maçla birlikte, Süper Lig’de bu sezon 8. kez kalesinde gol görmedi. Cimbom ligde geride kalan 14 haftada Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Pendikspor müsabakalarında kalesini gole kapadı.

Haftaya Adana Demirspor maçı var

Hatayspor maçıyla galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 2 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Pendikspor maçında kazanan Galatasaray puanını 37’ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Cimbom gelecek hafta kendi evinde Adana Demirspor ile oynayacak.