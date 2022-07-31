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- Galatasaray - Fiorentina hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray - Fiorentina hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray yeni sezon öncesi son hazırlık maçı için sahaya çıkıyor.İtalyan ekibi Firentina ile oynanacak maçın detayları belli oldu.İşte maçın oynanacağı tarih..
- 31.07.2022 - 09:29
- Güncelleme : 31.07.2022 - 09:41
Avusturya kampında yeni sezona hazırlanan Galatasaray son hazırlık maçına çıkıyor.İtalyan ekibi Fiorentina ila karşılaşacak Galatasaray son hazırlık maçında Salernitana ile 1-1 berabere kalmıştı.
Önümüzdeki hafta başlayacak yeni sezon öncesi son provasını yapacak Galatasaray'da yeni transfer Seferovic performansıyla dikkat çekiyor.
Futbolseverler Galatasaray - Fiorentina maçının detaylarını merak ediyor.Maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı araştırılıyor.Peki Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar..
Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman oynanacak?
Galatasaray - Fiorentina hazırlık maçı 31 Temmuz (bugün) saat 19.00'da oynanacak.Untersberg Arena'da oynanacak mücadele D-Smart ekranlarında naklen yayınlanacak.