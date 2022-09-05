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- Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 05.09.2022 - 10:42
Galatasaray Süper Lig'in 5 hafta kapanış maçında evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.Kritik maç öncesi Galatasaray 7 Gaziantep FK ise 10 puanda bulunuyor.
NEF Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi iki takımda hazırlıklarını tamamladı.Okan Buruk yönetimide çıktığı 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK ise lige flaş bir başlangıç yaparak 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile namağlup ilerliyor.
Galatasaray ve Gaziantep FK ile Süper Lig'de 7. kez karşılaşacak.Daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Bu zorlu maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçının detayları..
Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak?
Galatasaray - Gaziantep FK maçı 5 Eylül (bugün) saat 21.00'de oynanacak.Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maç beIN SPORTS 1 ekralarından naklen yayınlanacak..