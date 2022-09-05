Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.Zorlu maçın detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu..

Galatasaray Süper Lig'in 5 hafta kapanış maçında evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.Kritik maç öncesi Galatasaray 7 Gaziantep FK ise 10 puanda bulunuyor.

NEF Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi iki takımda hazırlıklarını tamamladı.Okan Buruk yönetimide çıktığı 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK ise lige flaş bir başlangıç yaparak 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile namağlup ilerliyor.

Galatasaray ve Gaziantep FK ile Süper Lig'de 7. kez karşılaşacak.Daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bu zorlu maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçının detayları..

Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 5 Eylül (bugün) saat 21.00'de oynanacak.Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maç beIN SPORTS 1 ekralarından naklen yayınlanacak..

