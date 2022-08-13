Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 2. hafta maçları devam ediyor.Galatasaray evinde Giresunspor ile karşılaşacak.İşte maçın detayları..

Galatasaray Süper Lig'in 2. haftasında evinde Giresunspor'u ağırlayacak.Okan Buruk yönetiminde 2022-2023 sezonuna başlayan Galatasaray ilk hafta maçında deplasmanda Antalyaspor'u Gomis'in son dakika golüyle 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Taraftarı önünde ikide iki yapmak isteyen sarı kırmızılılarda yeni transferlerin bu maçta oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor.

Galatasaray'ın rakibi Giresunspor ise ilk hafta evinde Adana Demirspor'a 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.

Galatasaray ile Giresunspor'un karşılaşacağı maçın biletleri tükendi.Yaklaşık 50 bin kişi önünde oynanacak olan maçın detayları merak konusu oldu.Futbolseverler maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için arama yapıyor.İşte detaylar..

Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray - Giresunspor maçı 13 Ağustos (bugün) saat 21.45'te oynanacak.Mücadele beIN SPORTS 1 kanaılndan naklen yayınlanacak.Maçın hakemi ise Kadir Sağlam oldu.